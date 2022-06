Les Castors Braine candidats aux play-off

Gianni Maren, le coach des Castors, est très satisfait de la saison écoulée. Du coup, il y a peu de mouvements dans son noyau et pour la prochaine saison, il sait déjà où situer les ambitions de son équipe. " Nous terminons à une superbe troisième place au classement final. Donc, je dirais que nous devons viser une place dans les play-off pour faire aussi bien que cette saison, confirme le mentor des Castors. Nous nous sommes renforcés sur la périphérie, là où il nous manquait de l’apport créatif, où il y avait un peu de déficit au niveau du scoring. Mais la série où nous sommes est assez relevée, avec des équipes liégeoises et luxembourgeoises dont on ne connaît pas grand-chose. Ce sera certainement, comme la saison qui vient de se terminer, un championnat très ouvert, avec actuellement pas de réel favori. J’espère que ce nouveau championnat sera aussi passionnant que celui que nous venons de vivre."