Rebecq B prêt à relever un nouveau défi en P2

De maturité, les Rebecquois en ont pourtant eu à revendre dans le tour final et cette montée est tout sauf usurpée. "On doit aussi retenir qu’à la base, on partait avec un groupe très jeunes composé essentiellement de U19 montants et avec deux seuls transferts qu’étaient Hakiki et Fernandez."

«Le club espère continuer à résorber au maximum l’écart avec la D2»

Place, à présent, à un nouveau défi. "Personnellement, je pense que tout est au vert pour que je continue ma mission , signale Franco Marrella. La montée étant acquise, on va se réunir et préparer le noyau pour tenir la route en deuxième provinciale. Le club fait les choses correctement et on va travailler à tête reposée et calculer les joueurs entrants et sortants, en sachant que quelques bons jeunes vont monter. Le club espère continuer à résorber au maximum l’écart avec la D2 même si la donne va changer car ce sera un peu plus compliqué en P2 et il faudra encore travailler plus."