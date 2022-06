Arbitre: Ibrahim Afifi.

Cartes jaunes: Chayebi, Zutterman, Kamy.

Buts: Debole (1-0, 19’), Ferber (1-1, 25’), Jalloh (1-2, 53’).

TUBIZE-BRAINE: De Bie, Afallah (46’ Giusto), Javorina, Patris, Michel, Migliore (59’ Van Onsem), Garlito, Mukendi (69’ Van Gestel), Aarab, Debole (59’ Manoka), Lkoutbi (80’ Taroli).

MANDEL: Goblet, Mayele, Van Hyfte, Ferber (80’ Verhaest), Kimpala (59’ Vandommele), Chayebi (91’ Antonio), Kamy Ntankeu, Jalloh, Kumbi (80’ Santens), Libbrecht, Zutteman.

Après la claque (6-2) reçue lors du match aller, la RUTB devait inscrire un minimum de quatre buts pour espérer monter en D1 amateurs. Pour se faire, le scénario idéal était de marquer rapidement et c’est exactement ce qui s’est passé avec le 1-0 signé Debole après moins de vingt minutes de jeu. "On a bien commencé la rencontre et je n’ai jamais arrêté d’y croire" , lance le coach Mohamed Bouhmidi.

Malheureusement pour les Tubiziens, le scénario parfait s’est vite transformé en une mission impossible quand Ferber a égalisé six minutes plus tard. Comme au match aller, la RUTB est la meilleure équipe sur le terrain, les occasions sont là, mais le réalisme est visiteur. "On a eu les occasions les plus franches. La seule différence entre les deux équipes ne se situait pas au niveau du jeu mais dans le réalisme."

Une belle preuve en est encore donnée en début de seconde période quand Michel passe à côté du 2-1 mais c’est Jalloh qui signe le 1-2 sur l’action suivante, mettant un terme définitif aux espoirs des locaux. Au cours de la dernière demi-heure, la RUTBa le bon goût de continuer à jouer le jeu mais l’absence du buteur El Omari, suspendu, se fait cruellement ressentir et son équipe n’y arrivera pas. "Mes gars ont disputé le match parfait et je suis fier d’eux , termine le coach. Ils m’ont épaté et on a donné une belle image du club en cette fin de saison. En novembre, on jouait pour le maintien. Aujourd’hui, on était en finale du tour final…"