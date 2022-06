Au programme, le tournoi interprovincial de la formation des jeunes qui réunissait les cinq provinces wallonnes, en plus de Bruxelles. "Le tournoi s’adressait aux filles des U10 aux U13 , précise Simon Billet, le responsable sportif de la formation provinciale des jeunes au niveau du Brabant. Tout s’est vraiment bien passé, on a eu droit à un beau tournoi et chaque fille s’en est retournée avec un prix et un souvenir."

Ici, pas question de classements. Tout le monde joue contre tout le monde dans le but d’apprendre et se faire plaisir. "J’ai surtout apprécié l’ambiance et le fair-play sur et autour des différents terrains. C’était très chaleureux. Les parents y sont pour beaucoup et il y avait moins cet esprit compétition que chez les garçons."

Mais malgré tout de belles rencontres et un gros engagement des 260 demoiselles présentes dont certaines sortaient du lot. "On constate que les niveaux sont fort différents entre les provinces. La sélection provinciale de Liège est très forte, alimentée par de nombreuses filles qui jouent au Standard. Bruxelles aussi, avec des joueuses du RWDM et d’Anderlecht. Le Brabant ne peut pas compter sur des clubs élites mais s’est bien débrouillé."

Si les activités de la FPJ (entraînements et matches amicaux) se poursuivront la saison prochaine, cela ne concernera plus les filles qui quittent les U14. "Ce sont les détections nationales qui prennent le relais. Il y en a déjà eu pendant l’année et l’idée est de faire encore plus de choses pour nos filles. Ici, au sein de l’ACFF, Xavier Donnay fait tout pour rendre le produit dynamique."