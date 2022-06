D2/N1: Voilà pourquoi la Royale Union Tubize Braine a toutes les raisons d’y croire

Alors qu’il y a une semaine, et après la superbe performance réalisée du côté du Lyra-Lierse, beaucoup voyaient la RUTB filer tout droit vers la N1, c’était sans compter sur dimanche dernier, moment où toutes les planètes semblaient s’être alignées pour faire de cette potentielle réalité un lointain et doux rêve.

Mais si dès le coup de sifflet final de la manche allée et la gifle reçue sur le score sans appel de 6-2, Mohamed Bouhmidi y croyait toujours, force est de constater que son obstination n’est peut-être pas synonyme de folie. En effet, au-delà de vouloir finir la saison sur une bonne note et montrer un meilleur visage face à cette équipe de Mandel, l’exploit ne doit pas être considéré comme mission impossible, et ce pour plusieurs raisons.

1. Le collectif

La première et sans doute la plus importante, c’est la force mentale de ce groupe et l’immense solidarité qu’il existe entre chacun des joueurs. Tout au long des derniers mois, les hommes de Mohamed Bouhmidi ont démontré que dans chaque situation compliquée, l’effet groupe a toujours permis au club de relever la tête. D’un 1/18 et une triste dixième place en novembre, la RUTB a redressé la barre, en s’offrant un incroyable bilan, sous l’ère Bouhmidi, de 13 victoires pour seulement 3 défaites en 18 rencontres. Un revirement de situation qui les aura conduits au tour final et qui leur aura permis de rêver de N1. C’est donc dans l’adversité que ce groupe s’est complètement révélé. Alors pourquoi pas une nouvelle fois ce jeudi?

2. L’orgueil

On l’a vu sur cette manche aller, Mandel est prenable malgré le score si sévère. S’ils se sont montrés d’une extrême efficacité, les barragistes de N1 ont aussi laissé entrevoir plus d’une faille au niveau défensif. Des failles que les coachs tubiziens auront plus que probablement identifiées, analysées et travaillées. Les Tubiziens auront 90 minutes, voir 120, pour tenter leur chance et faire douter au maximum cette équipe, qui pense avoir fait le plus dur. De quoi sans aucun doute booster encore un peu plus la rage de vaincre des Tubiziens, touchés et blessés dans l’orgueil et qui auront à cœur de finir la saison au Leburton sur une revanche.

3. Les supporters

L’histoire plus ou moins récente, tant au niveau professionnel qu’amateur, a déjà démontré que l’impossible n’existait pas en football. Un ou deux buts rapidement inscrits dans la partie et un stade Leburton chauffé à bloc laissent entrevoir de très belles chances à cette RUTB qui, sur les dernières semaines, a prouvé qu’elle était bel et bien légitime de se prétendre candidate à la N1. Et si d’aventure, la RUTB ne parvenait pas à renverser à Mandel, nous resterons, nous observateurs, plus qu’admiratifs de la superbe saison réalisée par ce club, qui n’existait pas encore il y a à peine un an.