Arrivées: Olivier Verdeyen et Mirko Gajanovic (Crossing Schaerbeek), Yannick Van Melderghem, Romain Gérard et Timothy Salvi (Melsbroek), Mike Brassart et Loan Van Den Abeele (Aische), James Fozin (Jodoigne), Scott Siroux (Lasne-Ohain), Adam Salles (Tamines), Allistair Wittebole (Moorsel), Allan Gramme et Jimmy Toury (Orp-Noduwez), Sidya Ndione (Diegem), Gauthier Lambert (Chastre), Maxime Decock (reprise).

Départs: Hicham Zougagh et Stefano Delogu (P3 Perwez), Alexandre Relecom (Lasne-Ohain), Marceau Bergiers (Machelen), Anthony Porton (Auderghem), William Le Devehat (retour France), Pica Richard (retour Luxembourg), Mike Goyvaerts, Andréa Basile, Nicolas Dewilde, Johan De Picker, David Da Silva (?), Alain Enabo, Thomas Dubois, Grégory Bilstein, Andréa Feleccia, Vincent Vandiepenbeeck, Nana Mohamed (arrêt).

Staff: Christophe Mortier (T1), Yvon Lazard et Fabian Bamps (T2).

Grez-Doiceau

Arrivées: Yassine Gasmi (Genappe), Denis Wénin (Hoeilaart), Jean-Nobel Nineza (Stockel), Emmanuel Bakala (Couvin-Mariembourg), Tarek El Hayani (Overijse), Simon s’Jongers.

Les jeunes Beersaerts, Deneubourg, Mozzon et Langue incorporent le noyau de la P1.

Départs: Matthieu Muland Kayij et Ernest De Neve De Roden (U23 Sporting Charleroi), Elkana Litu (?), Sébastien Vandeplas (?), Quentin s’Jongers (arrêt), Fazli Kocabas (arrêt).

Staff: Sergio Palavicino (T1), Sébastien Eggerickx (T2).

FC Genappe

Arrivées: Quentin Becker, Michaël Jonckheere et Michaël Roulez (RCS Brainois), Mathias Sanchez et Nicolas Dutrieux (La Rhodienne), Alan Marques (Ixelles), Floben Xaxhija (Wolwué-Zaventem), Kévin Hanon (Tervuren), Igor Storms (Snef).

Départs: Anthony Laloux, Amaury Malbrancke et Rudy Chenkep (La Rhodienne), Yassine Gasmi (Grez), Kévin Busselot (RC Villers), Jonathan Huby (Ophain), Samuel Forlini (Hainaut), Nasraddine Gasmi (?).

Staff: Vincent Kohl (T1), Boris Adam (T2).

Lasne-Ohain

Arrivées: Franck David et Simon Duhot (Tubize-Braine B), Alexandre Relecom (Perwez), Valérian Ceusters (Waterloo), Kévin Vrban.

Les jeunes Sasha Ferri, Nathan Nguliene et Louis Delfosse effectueront la préparation avec le noyau P1.

Départs: Scott Siroux (Perwez), Jakob Waite (Machelen), Bruno Willaert (RCS Brainois), Arnaud Beaunom (?), Timour Van Stalle (?).

Staff: Christophe Collaerts (T1), Hervé Dumont (T2), Patrick Deherde (T3).

Tubize-Braine B

Arrivées: Le noyau sera principalement composé de jeunes du club.

Départs: Franck David et Simon Duhot (Lasne-Ohain), Bryan Nicaise (Flénu).

Staff: Amaury Toussaint (T1).