La Palette Stéphanoise a fêté ses 50 ans

C’est à la salle Defalque, le 21 mai dernier, que les responsables du club stéphanois ont organisé une fête pour célébrer les cinquante ans, en présence des membres actuels mais aussi d’anciens joueurs.

Le président venu comme chauffeur

Plusieurs personnes ont marqué l’histoire du club. Jean-Pierre Dehoux, secrétaire honoraire, a tenu le secrétariat du club pendant quarante ans, poste que Nathanaël Wybou occupe depuis 2013.

Stéphane Decoster est président depuis 1993, il a succédé à Maurice Boulanger qui avait été précédé à la présidence par Louis Van Dijck et Georges Nizet. "Je suis au club depuis 1984. Je suis arrivé grâce à Pierre Nizet , signale Stéphane Decoster, qui a été chargé de mission, trésorier et président. Je jouais à Drogenbos. Nous avons perdu le match pour la montée en fédéral contre la Palette Stéphanoise. Les Stéphanois ont demandé à mon frère de les rejoindre. Comme il ne conduisait pas et qu’il n’avait pas de chauffeur, je suis venu avec lui."

Le club a toujours joué en fédération ouvrière. " C’est un peu plus cool qu’à la fédération royale. Cela ne nous empêche pas de jouer pour la gagne. On mêle sport de loisir et sport de compétition ", indique Stéphane Decoster.

Claude Barzotti comme sponsor

En 1975, le club organisa un "gala dansant" avec Claude Barzotti qui venait de sortir son tube Madame . " Nous avons comptabilisé 636 entrées payantes au dancing Le Carrefour à Court-Saint-Étienne. Dès 1985, Claude Barzotti commença à nous sponsoriser et il aidera le club pendant trente-cinq années. Il faisait partie de la première équipe montante du club fin de saison 1973-1974 ", se souvient Jean-Pierre Dehoux, lui aussi dans l’équipe. Un critérium au nom du chanteur est toujours organisé aujourd’hui.

Le club a compté jusqu’à huit équipes à la fin des années '80. " Nous sommes montés pour la première fois au niveau national à l’issue de la saison 1977-1978. À la fin de la saison 1983-1984, l’équipe 1 est montée en nationale 1, la plus haute division à l’époque. Le club a retrouvé l’élite dès la saison 1995-1996, pendant quatre saisons ", rappelle Jean-Pierre Dehoux.