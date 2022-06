Célestin De Schrevel devient pro chez les Buffalos

La Gantoise s’est inclinée 2-1. "Dommage le dernier but que je prends mais je suis content de mon match et j’ai reçu une bonne note pour ma prestation."

Un premier contrat pro

La saison est maintenant terminée. Le jeune homme qui a fêté ses 20 ans le 2 avril dernier, passionné de musique et adepte de nombreuses disciplines sportives, est parti pour quelques jours de vacances avec une bonne nouvelle dans ses valises puisqu’il a paraphé un nouveau contrat jusqu’en 2024 chez les Buffalos, son premier contrat pro. "Je suis arrivé cette saison à La Gantoise pour y jouer en U21. J’ai eu du mal au début. Habitant Beauvechain, je me suis tapé 200km de route tous les jours pour me rendre au stade, je ne jouais pas beaucoup, c’était compliqué comme situation et j’ai eu du mal mentalement. Mais depuis novembre, tout va beaucoup mieux. Je suis devenu titulaire et je reste sur quinze matches officiels disputés et six clean sheets. Au niveau de l’équipe, on a terminé à la cinquième place du championnat, à un petit point du Standard. Dommage car les quatre premiers accédaient à la D1Bla saison prochaine."

Ce sera sans les Buffalos dont l’équipe B évoluera en D1 amateurs. Avec Célestin de Schrevel pour défendre ses filets car si le gardien vient d’avoir droit à ses premières minutes en D1 avec le noyau A, il n’en fera pas partie intégrante lors de la reprise des entraînements le 13 juin prochain. "Je jouerai en D1 amateurs pour y prendre un maximum de temps de jeu et acquérir de l’expérience, tout en essayant de me faire une place dans le noyau A. M’entraîner avec les pros sera aussi un plus évident, au contact de joueurs tels que Vadis Odjidja, pour ne citer que lui."

Adepte des méthodes de Ferrera

De l’expérience, il en a déjà acquis une belle dose depuis son arrivée chez les Buffalos. "J’avais Emilio Ferrera comme entraîneur en réserve cette saison et j’ai beaucoup appris de ses méthodes dans une structure professionnelle" , ajoute le Brabançon qui recherche un appartement à Gand afin de limiter au maximum ses trajets.