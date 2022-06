Bruno Slegers (Chastre) termine deuxième à Kraichgau

Dimanche dernier, il se présentait toujours sur un ironman 70.3 à Kraichgau en Allemagne. " J’étais cette fois deuxième de ma catégorie. Le premier est le vice-champion d’Europe, il était loin devant. Par contre, de la deuxième à la quatrième place, j’ai dû batailler ", indique-t-il.

Il a connu un problème technique à vélo. " Ma chaîne a déraillé après avoir roulé 80 kilomètres aux côtés d’un adversaire. J’ai dû faire un effort pour revenir."

Il était deuxième en course à pied. " Après 10 kilomètres de course, mes parents m’ont signalé que le troisième n’était qu’à quatorze secondes. J’ai donc accéléré pendant la deuxième partie de la course à pied. J’ai d’ailleurs fait un meilleur temps que sur les dix premiers kilomètres ", indique Bruno Slegers.

Il a terminé en 4h24'11'', deuxième des 18-24 ans, avec respectivement trois et quatre minutes d’avance sur les troisième et quatrième. Il était 46eau classement général sur 271 participants.

Objectif championnat d’Europe

Durant l’hiver, Bruno Slegers s’est plus particulièrement entraîné à vélo. " Avant j’axais surtout sur la natation pour sortir de l’eau dans les premiers. Je perdais ensuite du temps à vélo. J’ai changé ma tactique. Je me suis beaucoup entraîné à vélo durant l’hiver, cela a payé."

Ces courses lui servent de préparation. "J’axe ma saison sur les full ironmans (3,8 km de natation, 180 km à vélo et 42 km à pied, NDLR). J’en ferai trois cette saison. Je les ai espacés de manière à avoir des espaces de récupération. Je courrai le premier à Thoune en juillet au Pays-Bas. Le gros objectif de la saison sera de réussir un bon résultat au championnat d’Europe sur un full ironman en septembre."

Le Chastrois est aussi qualifié pour Hawaï. " J’ai 21 ans. Pour y faire un résultat dans la catégorie 18-24 ans, mieux vaut approcher les 24 ans. J’ai donc encore le temps. Il ne m’intéresse pas de dépenser 10000 € pour aller à Hawaï et terminer à la quatrième place ", précise-t-il.