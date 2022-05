Projet de séries: Nivelles monte en P1, Ohain B en P2

Avec les habitués que sont Jodoigne, Lasne Ohain et Mont-St-Guibert, l’élite provinciale passe donc à six représentants brabançons wallons.

La P2 va perdre quatre équipes du BW avec deux montants et deux descendants. On y suivra le promu du FC Walhain qui monte en compagnie de son dauphin, Lasne Ohain B. Jodoigne B est toujours présent et on y retrouve également Ronvau dont la formation descend de P1 par forfait général du début de saison et après avoir disputé le championnat de P3 cette année. "Il faut qu’on en discute avec les filles et avec l’Union belge pour être sûr qu’il n’y a pas d’erreur, signale Guillaume Lengelé (T1). Sportivement, ce serait une chance car ce n’est pas facile de monter alors que le niveau n’est pas beaucoup plus haut qu’en P3."

Peu de changement à signaler du côté de la P3 si ce n’est qu’en plus de Saintes, on note la relégation surprise de P2 en P3 pour Perwez. Une décision surprenante à laquelle Mathieu Rucquoy et ses joueuses ne s’attendaient pas et dont le club n’a pas été averti.

Pour le reste, Grez-Doiceau et, pour l’instant Ohain C, ne se sont pas réinscrits, et on note les arrivées d’Huppaye et des équipes B de Nivelles et Wavre-Limal.

Les propositions de séries

P1: Ixelles, Wavre-Limal, Jodoigne, Boitsfort, Lasne Ohain, Nivelles, Mont-St-Guibert, Saint-Michel, BX Brussels, Chastre B, White Star C, Moreda Uccle, Maccabi Brussels, Irl. Auderghem B.

P2: Union SG, Etterbeek, Jodoigne B, Lasne Ohain B, FC Schaerbeek, Black Star, St-Michel B, Kosova, White Star D, Suryoyés, Irl. Auderghem C, Ronvau Chaumont, Ladies Brussels, FC Walhain.

P3B: Ixelles B, RCS Brainois, Wavre-Limal B, U. Auderghem, Perwez, Ottignies LLN, Beauvechain, Tubize-Braine, Nivelles B, Saintes, Villers, Mont-St-Guibert B, Huppaye, Waterloo Lion’s.