Première surprise, la présence de Jean-Pierre Delchef, président de l’AWBB, parmi les bénévoles de l’organisation. "J’avais entendu qu’ils en manquaient, je me suis proposé. J’ai réussi à embrigader un arbitre de foot à mes côtés. Il tient le marquoir."

À deux pas des bénévoles, Olivier Mulaba encourage et coache les jeunes pousses du Rebond Ottignies: "Vite, tu sors de la raquette. Tu check et tu joues."

Le 3x3 est intense et va vite, trop vite pour l’équipe du BC Genappe Lothier. Il n’y a qu’un an de différence entre les Ottintoises (2012) et les Genappiennes (2013) mais cela se voit au niveau des gabarits. Le résultat importe peu. "Je suis très contente. Certaines filles dans nos rangs ont commencé le basket il y a un an. Elles ont appris à shooter et le bon positionnement avec Christophe D’Hondt. Ce sont des séances très didactiques" , observe Gwenaelle Derselle, qui encadre l’équipe du BCGL. Entre stage, tournoi et atelier spécifique, Genappe a investi beaucoup dans le mini-basket.

Les rencontres et concours de tirs s’enchaînent dans la bonne humeur et via un concept qui a fait ses preuves. "Selim (Ben Aissa, responsable marketing AWBB, NDLR) a mis en place le canevas. Les clubs fournissent les installations et mettent au point le planning. On se charge de la logistique. On vient avec des banners, les chronos-marquoirs et on offre les coupes et médailles. On règle également les arbitres", observe Jean-Pierre Delchef.

Huit sifflets confirmés et cinq arbitres débutants ont arbitré ce dimanche. Le budget AWBB pour ce Girls Got Game avoisine les 11000 €.

La bienveillance à l’égard du mini-basket et du 3x3 se poursuivra la saison prochaine. Le challenge Skills (fondamentaux techniques) pour les U12 (Garçons & Filles) sera reconduit. La finale avait eu lieu en mars dernier à Namur. Une étape éliminatoire par province aura lieu avant janvier 2023.

Dans le sillage du Girls Got Game, l’AWBB devrait également proposer la même chose aux garçons (U11-U12-U13) sous l’appellation "Boys Can Play". Un grand tournoi Saint-Nicolas aura lieu à Jambes début décembre pour les U8 et U10. Un tournoi Only Boys aura lieu le 17 décembre à Jumet pour les U12. Un tournoi Only Girls mettra aux prises les U10-U12 le 18 décembre à Jumet.