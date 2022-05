Le pari féminin est payant à La Hulpe

Les Jaguars auront livré une saison pleine. "On a fait preuve d’une belle régularité en ayant terminé premier du classement. Pourtant, ça n’a pas été facile entre les filles sélectionnées en équipe nationale, le Covid et les blessures. Du coup, je trouve cette victoire tellement méritée pour le groupe d’autant qu’il s’agissait de notre première saison complète depuis la montée de D2."

Du côté des joueuses, "ce fut une finale intense et chargée d’émotions, sourit Émilie Musch, déjà titrée à deux reprises avec Boitsfort. J’inscris un essai très tôt puis ce fut compliqué car on n’a pas su développer notre jeu habituel face à une grosse équipe. C’était un peu frustrant mais on a eu les ressources, surtout défensives, pour conserver notre avantage. Là, on va profiter du titre puis on continuera à avancer sans pression et avec l’objectif de produire du beau jeu et de s’amuser."

«Le plus dur sera de rester en haut de la hiérarchie»

Le rugby féminin n’avait plus connu autant de succès au stade du Brésil depuis les sept premiers titres décrochés entre 1996 et 2003. "On a la chance d’avoir une nouvelle et belle génération, reprend Sébastien Wyngaerden. Ces dernières années, on a remis un vrai projet en place autour des filles, on l’a clairement poussé cette année en y consacrant plus de temps, notamment avec des entraînements de rugby à sept, et c’est un pari payant. Le plus dur sera de rester en haut de la hiérarchie et si rien n’est encore fixé pour la saison prochaine, le but sera de continuer à performer et au moins atteindre les play-off."