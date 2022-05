Un peu plus bas dans le texte, il est indiqué qu’en cas de montants supplémentaires, ceux-ci seront désignés suivant le classement dans le tour final. Jusque-là, rien d’anormal, si ce n’est qu’un classement par points est apparu sur le site de l’ACFF et dans lequel Walhain (10 points sur 12) est premier avec Anneessens Brussels, vainqueur de la compétition et donc promu en P2. Finaliste, Rebecq B (7 points) est troisième de ce classement. "On nous a dit oralement, lors du tirage au sort, que les deux finalistes monteraient directement (le retrait d’Anderlecht SCB ayant libéré une seconde place, NDLR) mais ils ont ensuite établi ce classement que l’on domine avec Anneessens , remarque le président walhinois Geoffrey Cassart. Dans le règlement, il n’est pas indiqué que le deuxième montant est l’autre finaliste et sans ce classement, il n’y aurait pas de problème d’interprétation. Nous avons donc envoyé un mail à l’ACFF, dès dimanche soir, mais on nous a répondu que notre contestation était sans fondement."

Le club des Boscailles a officiellement porté réclamation lundi soir via son CQ. "C’est plus pour la forme qu’autre chose mais on veut des explications car on parle quand même de la montée d’un club de foot, ce qui n’est pas anodin, et il faut que ce soit plus clair pour la saison prochaine car il y a déjà la désillusion de ne pas aller en P2 malgré notre victoire contre le Crossing. Si la réclamation est recevable mais non fondée, ou autre, on verra si on met l’affaire entre les mains de notre avocat ou si on repart simplement en P3. Les séries définitives devant être entérinées pour le 10 juin, ce serait bien pour tout le monde d’être fixé d’ici là."

Affaire à suivre mais, en attendant, le fameux classement par points a disparu du site de l’ACFF.