Corbisier en route vers Genappe

Comme sixième homme?

Il y a effectivement des contacts entre Genappe et Arnaud Corbiser. Le joueur ne le nie pas. " Nous devons nous voir cette semaine mais rien n’est fait" , signale Arnaud Corbisier.

Il ne veut plus s’aligner à la frappe. " J’ai des problèmes à l’épaule. Je ne compte plus jouer à la frappe mais jouer à corde et monter s’il le faut, comme je l’ai fait durant une saison à Warnant. En tenant un poste de frappe, mon bras se fatigue et je perds des moyens en livrée ."

Si son arrivée se confirme à Genappe, ce serait comme sixième homme. " Pourquoi pas dans la mesure où c’est pour évoluer plus haut, en nationale 2, voire en nationale 1. Nous verrons cela durant la semaine ."