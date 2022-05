Les prochaines séries bientôt connues

Les verdicts sont donc connus. Et définitifs. En P1, le Léopold est le seul à monter. Dans le bas du classement, il y a trois descendants au lieu de deux puisque Stockel descend de D3 en P1, ce qui entraîne un descendant supplémentaire de P1 en P2 et de P2 en P3. Le FCSchaerbeek en est la principale victime et accompagnera Nivelles et l’ES Braine en P2. Quatre places se sont libérées en P1. Stockel en prend une, les deux champions de P2(Perwez et Evere) ainsi que Saint-Michel, vainqueur du tour final, les trois autres.

Cela signifie qu’au niveau du BW, la prochaine P1 ne comptera plus que cinq représentants alors qu’il y en avait six cette saison.

La série définitive: Grez-Doiceau, Genappe, Lasne-Ohain, Tubize-Braine, Perwez, Stockel, NSeth Berchem, Sporting Bruxelles, Saint-Josse, Kosova, Stade Everois, Ixelles, Etterbeek, BX Bruxelles, AFCEvere, Saint-Michel.

15 clubs du BW en P2B?

En P2, Perwez et l’AFC Evere, les deux champions, ainsi que Saint-Michel, le vainqueur du tour final, montent en P1. Le Black Star, le FC Schaerbeek B, Orp-Noduwez et Mont-Saint-André, moins bien classés des deux séries, ainsi que Mont-Saint-Guibert, descendant supplémentaire suite à la descente de Stockel de D3 en P1, culbutent en P3.

Huit places se sont donc libérées dans les deux séries. Et même une neuvième puisqu’Anderlecht SCB n’a plus inscrit d’équipe. Le FC Schaerbeek, Nivelles et l’ES Braine arrivent de P1 alors que ASA Molenbeek, Porto Brussels, Stéphanois et le SC Jodoigne sont champions en P3et montent en P2. Anneessens et Rebecq B, les deux premiers du tour final, viennent compléter deux séries que nous imaginons comme suit:

P2A: FC Schaerbeek, Amicii, Boitsfort, Jette B, Suryoyés, Brussels City, Forestoise, Sporting Bruxelles B, Aca J. Molenbeek, Morena Uccle, Forest, Olympic Forestois, ASA Molenbeek, Porto Brussels, Anneessens, Stockel B.

P2B: Nivelles, ES Braine, Waterloo, Chastre, Villers, Braine B, Rixensart, Wavre-Limal, Ophain, Saintes, Lasne-Ohain B, La Hulpe, Stéphanois, SC Jodoigne, Rebecq B, Auderghem.

2 séries 100% BWen P3?

En troisième provinciale, la situation est toujours plus complexe vu que de nombreuses équipes ne se sont pas réinscrites. D’après nos informations, il y en aurait une petite dizaine. Marc Roosens est quant à lui formel au niveau des P3: les séries ne dépasseront plus les seize équipes la saison prochaine.

Un souhait qui sera exaucé puisqu’il y aurait, toujours d’après nos informations, 58 équipes inscrites en P3, dont 30 du Brabant wallon. Et si on se dirigeait vers deux séries à 14 équipes 100% Bruxelloises et deux autres à 15 équipes 100% BWla saison prochaine?