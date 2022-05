Le golfeur de Waterloo, Nicolas Normand, prêt à prendre son envol

Un sport dans lequel s’épanouit Nicolas depuis presque dix ans maintenant, et qu’il a débuté un peu par hasard, à peine âgé de neuf ans. " J’ai un parcours un peu atypique quant à mes débuts en golf. En général, on débute ce sport parce qu’un de nos parents le pratique, mais dans mon cas c’est un ami de l’époque qui m’en avait parlé et j’avais trouvé ce sport assez intrigant. Et pour ne pas rester sans réponse à ces intrigues et surtout pour aller au-delà des préjugés et stéréotypes qu’il peut y avoir au sujet du golf, mes parents m’ont permis de vivre pleinement ma curiosité en m’inscrivant à une journée d’initiation, et depuis, je n’ai plus jamais lâché mes clubs. "

Un parcours quelque peu atypique donc, mais qui a de grande chance d’aboutir sur une grande carrière professionnelle. Armé de son calme, de sa zénitude et avec la tête bien sur les épaules, Nicolas Normand s’apprête à prendre son envol et à se consacrer encore plus à sa passion.

Vers une université américaine

En effet, alors qu’il est sur le point de finir sa rhétorique au lycée du Berlaymont, en août prochain, Nicolas Normand posera ses clubs dans le New Jersey et rejoindra la Fairleigh Dickinson University , pensionnaire de Division 1. Un choix qui ne fut pas simple, mais qui, a en croire Nicolas, lui permettra d’éclore encore un peu plus, tant sportivement que professionnellement, puisqu’en plus du golf, Nicolas suivra un cursus en business international. " J’ai eu la chance d’avoir plusieurs opportunités de différentes universités américaines. Mais en novembre dernier, mon choix s’est arrêté sur le New Jersey et dans le nord, car je tenais vraiment à rejoindre une université qui évoluait en division 1. "

Un départ outre Atlantique qui rime avec pas mal de sacrifices personnels, mais qui est surtout, pour le jeune brabançon, une excellente opportunité pour s’ouvrir au monde. " C’est clair que ce n’est pas simple de quitter ses amis et sa famille, mais c’est avant tout une aventure humaine que je souhaite vivre ainsi qu’apprendre de cette culture. Il faudra également tenir le rythme entre études et sport. Il ne faut pas croire que le parcours académique est bâclé, que du contraire. Mais c’est évidemment dans le golf que je vais le plus grandir. Je vais avoir beaucoup plus de temps pour m’entraîner, et j’ai hâte de voir ce que cela donnera sur les greens."