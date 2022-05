Le CABW prophète en son pays!

En effet, si sur les quinze dernières années, le CABW n’a loupé la première marche du podium qu’en 2010 et en 2014, les jeunes pousses du club aclot ont parfaitement répondu présents en s’imposant à domicile, avec une belle avance de 65 points sur son dauphin, le CS Dyle, comme l’appréciait Noël Levêque, président du CABW. " Il est vrai qu’avec les années nous avons souvent remporté les interclubs dans ces catégories, mais ce qui est marquant pour cette édition, c’est l’avance avec laquelle nos jeunes sont parvenus à l’emporter. Une telle avance au classement final nous conforte dans l’idée que pour les prochaines saisons peu de clubs seront en mesure de nous déloger. "

Au-delà de la victoire et de cette domination qui dure depuis plus d’une décennie, c’est surtout une politique de formation et de gestion des jeunes qui est à mettre en avant, comme l’énonce fièrement le président aclot. " Tout le succès de ces équipes de jeunes provient de notre école de jeunes, qui compte plus de 250 athlètes et qui est un énorme vivier à talent. Si certains de nos clubs concurrents préfèrent transférer des athlètes en post-formation, au CABW on privilégie les jeunes du cru et force est de constater que ce soit en cadets/scolaires jusqu’aux adultes, cela porte ses fruits. "

Parmi les belles performances de ce samedi après-midi, nous épinglerons les deux relais du 4x100m du CABW, qui du côté masculin auront réalisé un nouveau record de Belgique, alors que chez les filles, elles se qualifient pour le Mémorial Van Damme.

Enfin, nous soulignerons également la jolie deuxième place du CS Dyle lors de ces interclubs.