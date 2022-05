L’ASUB s’arrête en demi-finale des play-off

"Je n’explique pas cette première période, c’est comme s’ils avaient laissé l’influx nerveux aux vestiaires, tentait de comprendre le président waterlootois Marc Brassinne. Je suis déçu car ça ne reflète absolument pas ce que les joueurs sont capables de montrer d’ordinaire. À Soignies, durant le premier acte, on a été dominés dans tous les secteurs de jeu. À la pause, il n’y a absolument rien à redire."

Alors que l’ASUB reprenait du poil de la bête en aplatissant deux fois en quelques minutes, tous les deux transformés par Amilhat, ce qui remettait du suspense dans la partie à 29-17 à une vingtaine de minutes de la fin du match, Mathieu Verschelden se voyait brandir la carte rouge par l’arbitre. Le capitaine waterlootois était sanctionné pour des coups sur Hendrix.

Ambitieux pour l’avenir

Ce fait de jeu, survenu à la 65e, était alors le tournant du match puisque l’ASUB n’arrivait plus à retrouver le fil de la partie. "Ça me reste en travers de la gorge, souffle le président. Ça casse la dynamique alors qu’on avait réussi à passer au dessus. On aurait pu revenir si on était resté à quinze en fin de match."

Cette élimination ne vient toutefois pas ternir la bonne saison de l’ASUB. "Ça faisait sept ans qu’on n’avait plus atteint les play-off, donc, c’est une réussite mais on reste déçus d’avoir été éliminés."

Le club se veut en tout cas ambitieux pour la saison prochaine. "On visera le titre, sourit le président. On est un des clubs les plus titrés en Belgique et on veut le rester. Mais l’avenir est beau parce qu’on a des équipes de jeunes qui ont réussi de beaux championnats. On reconstruit. On sait qu’un jour, on récoltera les fruits de ce travail avec les jeunes."