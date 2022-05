Quelque peu malmenée en début de partie, l’équipe locale a rapidement ouvert le score grâce à Harold de Moffarts avant d’enfoncer le clou un quart d’heure plus tard via un essai de Lalli transformé par Vassart. "On a mis un peu de temps pour rentrer dedans mais quand notre système de jeu s’est mis en route, on y a mis le cœur et le physique, et ce succès est le déroulement logique d’une saison durant laquelle on a travaillé dur et où l’on n’a connu qu’un seul couac contre Soignies , souligne Gaspard Lalli. Dendermonde était peut-être un peu moins rôdé mais il n’y avait plus grand-chose en face en seconde période, et on aurait pu marquer davantage."

Les Flandriens se relançaient en touchant à l’en-but juste avant les oranges (12-7) mais le suspense fut de courte durée puisque La Hulpe allait dominer la seconde mi-temps de la tête et des épaules. Après deux pénalités de Vassart, entrecoupées par deux coups de pied lointains de Dendermonde en dehors des poteaux, Louis de Moffarts s’en allait inscrire le dernier essai pour fixer les chiffres à 25-7. "On avait mis les choses en place à l’entraînement ces deux dernières semaines et on avait déjà bien presté le week-end dernier contre l’ASUB, signale Ryan Godsmark, lui aussi auteur d’un gros match. On a vraiment été bon et solidaire en défense car on n’a raté aucun plaquage, ce qui a empêché notre adversaire de développer son fond de jeu."

«Si on joue comme ça en finale, c’est de bon augure»

"On est très content de la performance des gars et de leur implication car on leur avait donné des consignes qui ont été respectées au niveau de l’engagement, et on a livré une prestation de belle facture de bout en bout" , apprécie le coach, Alex Palacci.

Le second titre est à portée de main, samedi prochain. "Si on joue comme ça en finale, c’est de bon augure, et réussir le doublé avec les filles serait vraiment génial", termine Ryan Godsmark.