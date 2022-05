La Hulpe a gagné le titre de champion de Belgique en défense

L’entraîneur la hulpois faisait déjà partie du staff lors du dernier sacre de l’équipe, en 2003, au même titre que la joueuse Soraya Bouhaddane. "Ce titre est l’aboutissement d’un travail de trois, quatre ans. On revenait de D3, il a fallu construire un groupe assez rapidement et cela a payé grâce aux filles qui ont beaucoup travaillé, ce qui nous a permis de rattraper notre retard de niveau avec une équipe homogène qui s’est approprié une vraie identité. Une équipe qui possède encore une belle marge de progression mais qu’il faudra étoffer pour rester au sommet car le Covid nous a coûté une partie de l’effectif. Cela dit, c’est toujours plus simple de reconstruire dans la victoire."

La domination du Kituro, pendant septante minutes ce samedi, n’a pas suffi. "Ça fait mal alors qu’on sentait qu’on pouvait y arriver , souligne le coach, David Volant. On a mis la main sur le ballon et on a poussé mais on n’est jamais parvenu à percer leur défense. Après notre finale d’il y a trois ans où l’on n’avait pas bien joué, on a été présent dans le jeu et au niveau du caractère cette fois-ci. Moi j’arrête mais ça finira par tomber du bon côté pour l’équipe."

«C’était la première finale pour la plupart des joueuses»

Du côté des vainqueurs, "c’est une grande satisfaction car on a bossé toute la saison pour y arriver, sourit Chanel Germiat. C’était la première finale pour la plupart des joueuses mais on l’a vécue à fond et en étant très solidaires. La défense n’a jamais été notre fort mais on a travaillé pour arriver à quelque chose d’uniforme. On peut être fières de nous, de l’équipe et des coaches!"