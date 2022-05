GENAPPE : Dumont, Craenembroeck (11-4 Leturcq), Dupont, Scaillet, Bosse.

FONTAINE : Draux, Gauquier, Motte, Kindermans, Degrandsart.

Les visiteurs étaient privés des services de Rudy Vleugels, blessé, et de Manu Delavallée dont le fils faisait sa communion. Kevin Draux reprenait du service après quatre années d’absence. Les visités alignaient le jeune Nicolas Dumont, Thomas Leturcq était sur le banc, sans doute la conséquence des incidents à Tourpes jeudi où il avait quitté le jeu à 9-11 et 15-30.

Genappe supérieur au rectangle

Les visités toussotaient en début de rencontre. Manu Scaillet frappait entre les perches à 2-1 et 40 partout (3-1) mais écartait deux interventions au rectangle avant de passer au fond à 4-2. Il remisait directement entre les perches tandis que Cédric Bosse répondait bien au grand-milieu, Nicolas Dupont faisait le boulot au pivot. Les visiteurs se montraient très faibles au rectangle. Noah Kindermans écartait son rechas à 5-2 et 40 partout. Les joueurs de Fontaine ne perdaient pas courage. Ils jouaient avec entrain et accrochaient un troisième jeu avant la pause (7-3), leur laissant entrevoir la possibilité de sauver une unité. " Nous avons commis trop d’erreurs à la frappe et au tamis , soulignait le jeune Nicolas Dumont. Nous avons repris avec l’intention de mieux respecter les limites du jeu."

Manu Scaillet met fin au doute

Le visiteur Michaël Motte n’était pas dans la même dynamique, il écartait deux services dès la reprise (8-3) imité immédiatement par David Craenembroeck (8-4). Genappe ne concédait ensuite plus rien. Le seul moment de doute se situait à 10-4 et 40-15 lorsque Noah Kindermans, du grand-milieu, fouettait à deux reprises entre les perches. Un bon service de Manu Scaillet mettait un terme aux espoirs visités (11-4). Thomas Leturcq, à peine monté au jeu, frappait deux outres, Dumont servait bien. " Je suis content d’avoir rejoué. Cela fait du bien. J’espère avoir prouvé que l’on pouvait compter sur moi ", signalait encore Nicolas Dumont.