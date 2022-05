Il a décidé cette année de passer à Eagles, l’autre club de Perwez. " Mes deux filles entraînent au club d’Eagles. Ma petite fille joue en provinciale 4 dames à Eagles et mon petit-fils joue là aussi en U14. J’ai donc choisi de rejoindre la famille au club d’Eagles ", indique-t-il.

Il avait demandé plusieurs fois sa désaffiliation du VC Perwez. " Je n’ai jamais été désaffilié. J’ai donc dû passer par un transfert ", indique-t-il.

Six mois en Espagne

L’homme vit six mois par an en Espagne. " Je ne me sentais plus vraiment utile à Perwez. Nous étions encore quatre au comité mais vivant en Espagne, je n’intervenais plus dans les décisions du club. J’estime que le club n’attachait plus suffisamment d’importance au sportif. Je suis ennuyé pour Hugues Weiland que j’ai fait venir au VC Perwez pour occuper la présidence. Il fait le maximum. C’est un bon président ", poursuit Fernand Marchal.

Le club cherche un passeur pour la P1

Sur le plan sportif, le club d’Eagles cherche un passeur pour son équipe de provinciale 1. Gil Lorge a en effet annoncé que ses horaires de travail étaient incompatibles avec sa présence dans l’équipe.

Le club vient de transférer un attaquant, Ludovic Khil, qui quitte Walhain pour rejoindre les Perwéziens.