Arbitre: M. Hassoun

Cartes jaunes: Vervondel, Vanhamme, Youssoufi

Buts: M’Saouri (0-1, 43'), Mertens (1-1, 60'), Allouchi (1-2, 120').

REBECQ: Vervondel, Hakiki, Vandenborre (52' Gorez), Staquet, Vanhamme, Giannone (66' Van Hirtum), Contino (105' Rwaka), Mertens, Fernandez (85' Asandei), Ducœur (48' Shango), Clinckart.

ANNEESSENS: Nafii, Lokman, El Amraoui, Vambanu, E. Rezki, M’Saouri, Y. Rezki, Omoyi, Ouazzan, El Youssoufi, Allouchi.

C’est devant une assistance assez clairsemée que les Rebecquois ont bouclé leur saison, s’inclinant sur le fil dans cette finale des P3. "On est arrivé aux prolongations où, à la dernière minute, ils ont cette frappe consécutive à un corner, indique le coach local, Franco Marrella. Au-delà de ce dernier but, ce fut un festival de ratés de notre part car on a bien eu dix occasions franches."

Cette troisième prolongation en quatre matches a donc été fatal à Rebecq. "Même quand on a été mené 0-1, on n’a jamais été mis en difficulté mais quand on pensait prendre le dessus, ils nous ont fait très mal. Je pense que notre adversaire a livré le même genre de match que face à Walhain avec des joueurs qui ont donné leur vie sur le terrain et qui se sont battus les uns pour les autres. La défaite est sévère car ils auraient baissé les bras si on avait marqué nos occasions. Le résultat n’était pas le plus important même si les joueurs râlaient avec cette défaite. On en a surtout profité pour donner du temps de jeu à tout le monde."