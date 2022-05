Dely deuxième des 20 Km, avant le titre mondial?

S’il termine finalement sur la deuxième marche du podium, Arnaud Dely gardait tout de même le sourire et estimait le résultat logique, une fois la ligne d’arrivée franchie. " On s’est rapidement retrouvé à deux avec Amaury en tête de la course. Il a davantage imposé son rythme et j’ai directement senti que c’était la bonne roue à prendre pour réaliser un bon chrono. Chaque fois que la route s’élevait quelque peu je sentais que mon adversaire augmentait le rythme, mais dès les parties plus plates retrouvées, je parvenais à chaque fois à revenir. Mais dans les 500 derniers mètres, mes jambes m’ont lâché. J’ai été victime de crampes et j’ai dû m’arrêter pour m’étirer. Dommage, car j’aurais aimé me battre jusqu’à la ligne au sprint. Mais Amaury mérite sa victoire, il a mené quasiment toute la course et il était très bien préparé. "

Fair-play et bon joueur, Arnaud Dely reconnaissait donc la victoire de son adversaire, mais relativisait surtout au moment de regarder sa montre et de voir le chrono arrêté sur 1h00'22'', et ce à peine à quinze jours des championnats du monde de duathlon qui auront lieu en Roumanie, et pour lequel l’athlète de l’USBW a pour objectif de décrocher l’or. " Les 20 Km n’étaient pas réellement un objectif pour moi. La vraie échéance c’est dans deux semaines. Mais la course de ce dimanche aura été une excellente répétition générale. Car si le chrono est vraiment bon, les quelques crampes sur la fin de la course sont un signal et un élément à peaufiner pour les mondiaux. Il reste quelques réglages musculaires à faire afin d’être au top dans deux semaines. "

Des championnats du monde qui s’annoncent hautement disputés entre la Belgique et la France, comme le préface Arnaud Dely. " Mon objectif est clairement le titre de champion du monde. Maintenant, je sais que la concurrence sera rude. La France s’alignera avec six athlètes, alors que la Belgique en alignera uniquement trois. Je m’attends donc à une course très intense où il faudra batailler ferme face à cette armada. "

Notons également la très belle sixième place du Chaumontois Romain Paul, sociétaire du CS Dyle et grand habitué des joggings en Brabant wallon.