Arbitre: De Keyzer T.

Cartes jaunes: Mayele, Mangan, El Omari, Deliboyraz.

Buts: Tsague (1-0, 8'), Ferber (2-0, 11'), Michel (2-1, 22'), Verhaest (3-1, 45'), Kimpala (4-1, 50'), Tsague (5-1, 51'), Ferber (6-1, 74'), Mukendi (6-2, 84')

MANDEL: Goblet, Mayele, Mangan, Van hyfte, Verhaest, Ferber, Kimpala (85' Vandommele), Kamy, Tsague (79' Dhondt), Jalloh, Libbrecht.

TUBIZE-BRAINE: De Bie, Afallah, Meddour (55' Javorina), Patris, Michel, Migliore, Garlito (80' Mukendi), Aarab (55' Manoka), Debole (80' Van Onsem), Deliboyraz, El Omari.

La RUTB aura vécu une entame de match catastrophique, en encaissant deux buts coup sur coup en l’espace de trois minutes. Certes quelque peu secoués, les Tubiziens parviendront, avec la force de caractère et l’esprit de groupe qu’on leur connaît, à relever la tête pour, dans un premier temps équilibrer les débats, mais surtout revenir au score grâce à Michel. On pensait alors les Blanc et Or relancés, d’autant plus que les occasions de but s’enchaînèrent, mais c’était sans compter, sur une frappe venue d’ailleurs de Verhaest qui, à quelques secondes de la pause, replacera les siens à deux longueurs d’avance.

Le début de seconde période fut identique à la première. En l’espace de deux minutes, le marquoir passait de 3-1 à 5-1, la messe était dite. Si les Tubiziens ont tout de même tenté de recoller au score, c’est finalement avec 6 buts concédés que la RUTB rentrera au Leburton. Une cruelle défaite qui restait en travers de la gorge du coach Mohamed Bouhmidi. " Nous avons pris un fameux coup sur la tête, nous sommes dans les cordes, mais on n’est pas encore KO. Nous avons rencontré une équipe extrêmement efficace et réaliste. Chaque occasion était but. Nous avons peut-être manqué de maturité à 3 ou 4-1. Il fallait sûrement fermer le jeu et se dire qu’il y avait encore une manche retour à jouer. Cependant, jouer de la sorte n’est pas dans notre ADN. "

Si la tâche s’annonce très compliquée pour la manche retour, la RUTB ne s’avouera pas vaincue si vite. " Nous avons eu des occasions dans ce match, il y avait la place. On doit garder cela à l’esprit pour le retour. Je souligne le caractère de mes joueurs qui n’ont rien lâché et qui, je sais, feront le maximum jeudi, pour d’abord montrer un autre visage, et tenter de réaliser l’exploit. On va se remobiliser, il est hors de question de finir une si belle saison de la sorte. "

La RUTB n’a pas assez exploité ses temps forts

On le sait, le foot est souvent sévère avec ceux qui ne concrétisent pas leurs occasions. Un constat qui s’est encore confirmé ce dimanche soir, comme le regrettait le tacticien Blanc et Or. " Chacune des deux équipes a eu ses temps forts et ses temps faibles. De notre côté, nous avons oublié d’exploiter nos bons moments, alors qu’en face ils ont validé chacune de leurs occasions par un but. C’est ce qui fait la différence de niveau entre la division qui nous sépare. Mais on ne doit pas rougir, il reste 90 minutes. Si ça n’avait pas été en football, j’aurais déjà tourné la page, mais la magie du foot a déjà réservé tellement de surprises que j’ai envie que mes joueurs y croient. "