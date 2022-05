Tournoi à Nivelles: le kin-ball poursuit son essor

L'une des particularités du kin-ball est de se pratiquer avec une balle présentant 1m22 de diamètre (pour un poids légèrement inférieur à 1 kilo). ©EdA

À terme, le Kin-Ball Club Nivelles aimerait également accueillir des clubs allemands ou espagnols dans les installations de la Dodaine. " Nous serions les seuls en Belgique à le faire, en dehors des championnats d’Europe ou du monde. Cela nous offrirait une belle visibilité. Mais ce serait surtout l’occasion de se frotter à des adversaires dotés d’une autre vision et d’une autre culture de la discipline."

Porté par des passionnés, le club a soif d’apprendre pour progresser. Ce dernier gravit pourtant déjà les échelons nationaux quatre à quatre. " Notre équipe masculine vient de grimper en division 1 nationale, tandis que nos dames ont pris la cinquième place dans leur série. Chez les jeunes, les scolaires sont montés sur la troisième marche du podium national alors que les cadets ont décroché le titre de champion de Belgique. Enfin, nos benjamins remportent régulièrement des tournois et les cadets font des podiums."

Avec quelque 120 membres, le Kin-Ball Club Nivelles s’est affirmé comme le plus grand club francophone en matière d’affiliés. "Nous sensibilisons notamment les jeunes au sein des écoles en mettant en avant l’esprit ludique de ce sport, sa mixité et le fait qu’il s’appuie beaucoup sur la coopération. C’est une pratique très complète sur le plan mental et stratégique. "

Le kin-ball tend par ailleurs à essaimer un peu partout en Belgique. " De nouveaux clubs voient le jour. Au sein de la fédération, Alexandre Jacob est chargé de développer la discipline au niveau national et il fait du bon boulot. "