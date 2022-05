Rebecq B va faire la fête devant son public

Ce sera le quatrième match des Rebecquois dans cette mini-compétition mais seulement le premier à domicile, et qui plus est sur le terrain principal, après les succès à Olympic Anderlecht, à Clabecq et au Crossing B. "On a enfin l’occasion de jouer chez nous, face à notre public, et on va pouvoir fêter cette montée tous ensemble."

Reste à savoir quel sera l’état de fraîcheur de l’équipe. "On a eu l’un ou l’autre blessé durant le match de jeudi mais tout le monde a tenu à aller jusqu’au bout. Une chose est sûre, c’est qu’on ne prendra pas de risque puisqu’on arrive à la fin et on aura certainement des joueurs ayant eu moins de temps de jeu dans les seize. J’ai envie de dire que le tout le groupe sera là mais j’attendrai dimanche matin pour faire ma compo."

«On va jouer pour l’honneur»

L’adversaire sera de nouveau bruxellois mais très différent de celui rencontré jeudi. "Si on avait pu se faire une idée sur le Crossing au niveau de son fond de jeu en allant le visionner, on n’a aucune info ici. Ce qu’on sait, c’est qu’il s’agit d’un adversaire très costaud, un peu plus âgé, mais qui a aussi gagné ses trois matches pour arriver jusqu’ici."

Marrella s’attend à un bon match de football. "Il n’y aura pas de tensions pour monter car on va jouer pour l’honneur. Ce sera encore une fête du foot, comme au Crossing, où l’on avait dit beaucoup de mal de l’adversaire mais celui-ci a été hyper fair-play malgré l’enjeu."