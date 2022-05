Chez les garçons, Guibertin a, samedi, décroché une médaille de bronze avec ses juniors (U19), tout en ayant quelques regrets face aux deux équipes le précédant au classement final.

La première rencontre opposait les Brabançons wallons à Waremme, champion francophone. Une revanche tant attendue par les Jaunes du centre sportif Jean Moisse. Et ils prenaient l’initiative avec beaucoup de hargne, étant toujours devant leurs adversaires au money-time. De petites erreurs allaient toutefois se payer cash. Avec, à la clé, une défaite sur le fil dans les deux sets. Face à Roulers, la rencontre est à oublier, tant les Guibertins semblaient avoir perdu le moral.

Fustigés par leur coach Marc Lechien et décidés à prouver qu’ils avaient des ressources, ils retrouvaient leur allant face à Audenaerde. Ils remportaient les deux sets pour arracher leur place sur le podium. "Les quatre formations se tenaient , explique le délégué de l’équipe, Gilles Mannaert. De petits détails ont fait la différence dans les moments cruciaux, avec, aussi, un peu plus de puissance du côté hesbignon. De notre côté, nous pouvons être fiers avec la quasi-totalité de l’équipe formée au sein du club depuis de nombreuses années."

Le dimanche, toujours avec Marc Lechien au coaching, les scolaires guibertins savaient qu’ils auraient fort à faire face aux Néerlandophones et à Mortroux, lui aussi champion francophone. Face aux Liégeois, dans la rencontre d’ouverture, ils rentraient directement dans une partie assez tendue sur et en dehors du terrain. Finalement, les Guibertins emportaient sur le fil la première manche, avant de s’incliner d’un fifrelin dans la deuxième. Le tie-break leur fut cependant fatal, ils n’y eurent jamais droit au chapitre. Face aux deux équipes du nord du pays, la différence globale était bien palpable. Car la formation brabançonne wallonne manquait aussi quelque peu d’homogénéité, étant composée d’éléments issus de différentes équipes du club et n’ayant jamais l’occasion d’évoluer ensemble pendant la saison.

Les U11 quatrièmes

En U11, terminant quatrièmes, les jeunes pousses guibertines ont cependant réalisé un tournoi intéressant. Leur premier set face à Binche et à son "géant" d’1m80 fut d’anthologie avec le capitaine Cyprien Demaret, véritable Speedy Gonzales sur le terrain. Une défaite par 20-25, mais une belle résistance. Rien à faire contre Anvers, le champion. Par contre, la résistance s’organisa avec efficacité contre Ternat qui ne put jamais relâcher son jeu. Globalement, les Néerlandophones présentaient davantage de technique que les Brabançons wallons dont la plupart des joueurs n’en étaient qu’à leur première année dans cette catégorie.