Quatre longues semaines qu’Aïssa Amkouy et son staff ont tenté de mettre à profit. "Ça nous a permis de souffler un peu après avoir enchaîné championnat et tour final. Ça nous a permis aussi de passer du temps en famille, de profiter de nos week-ends, ce que nous n’avions plus eu l’occasion de faire depuis longtemps. Nous avons relâché la pression d’une saison éprouvante et puis notre préparateur physique a concocté un programme sur quatre semaines qui doit nous permettre d’arriver en pleine possession de nos moyens dimanche", explique le coach du Sporting Bruxelles.

Reste à savoir si ce mois de pause sera un avantage ou un handicap. "Je ne vais pas dire que c’est un avantage car nous avons perdu beaucoup de rythme, au contraire de notre adversaire qui vient d’enchaîner les matchs. Mais je préfère voir le côté positif et me dire que cela nous permettra d’être plus frais."

Pour Aïssa Amkouy, c’est dans la tête que la qualification se jouera. " Lors d’un tour final, c’est l’envie et le mental qui font la différence. Si nous voulons passer au-dessus de cette équipe de Hornu, nous devons afficher plus d’envie qu’eux, un peu comme nous l’avions fait face à Nseth Berchem, une équipe au gros mental. Il faut être préparés à souffrir, à se battre les uns pour les autres. Ces 90 minutes ont plus d’importance que les 30 matchs de championnat."

La D3 est à portée de mains du Sporting Bruxelles. À eux de vaincre une équipe qu’ils ont affrontée en amical en janvier dernier. "Cela s’était soldé par un partage mais nous avions aligné beaucoup de joueurs de P2 ce jour-là et eux, ils avaient fait tourner. Ici, l’enjeu sera tout autre."

Ce sera aussi l’occasion de retrouver Saïd Khalifa, l’entraîneur d’Hornu. "Nous avons fait connaissance lors de notre formation au diplôme UEFA A. Une très belle personne que j’apprécie, que je respecte et donc j’applique les conseils."