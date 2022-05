Le temps pour Jérémy Theys d’organiser la rencontre avec Christophe Collaerts, de demander à Thierry Janssens et Paul De Regge de diriger l’équipe des anciens et de demander à une vingtaine de joueurs de quitter – pour certains – leurs pantoufles pour rechausser leurs godasses à crampons et la cause était entendue. "On a été battus 1-5 avec un but de Lothe sur penalty mais certains joueurs ont largement dépassé la quarantaine , précise Thierry Janssens. Face à la P1 qui jouait plus vite, il n’y a pas eu photo."

Thierry Janssens a entraîné l’équipe première du club pendant cinq ans avec comme faits d’armes une montée de P3 en P2 et un tour final pour tenter de monter en P1. "Retrouver des joueurs et une génération qui a marqué le club était un véritable plaisir. Comme celui de retrouver un club qui a bien évolué, dans la continuité de ce qui se faisait déjà il y a quelques années. Quand je suis arrivé au club, j’étais étonné du dynamisme des gens. Il y avait de nombreux parents de joueurs mais surtout des travailleurs. Je constate que le club est resté stable sur des fondations solides avec une ambiance qui se perpétue. Quand je vois qu’il y avait 700 supporters lors de la finale de la Coupe, cela veut tout dire."