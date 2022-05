Lasne-Ohain, c’est...: «Un gros paquebot dirigé de main de maître»

"On fête cette année nos 81 ans et plus nos 80 ans vu que le club a été créé en 1941 , précise d’emblée Tanguy Lambillon, président depuis 2012. Les festivités devaient se dérouler l’année dernière mais vu les mesures sanitaires, on n’a pas pu le faire."

Peu importe, le comité a remis le couvert pour proposer quelque chose de costaud cette année et le jubilaire a été gâté. "Lasne-Ohain, ce sont plus de 30 équipes, 650 membres, 400 jeunes, 120 filles, 40 personnes actives dans le staff des entraîneurs et coordinateurs,… et tous nos moyens sont mis à destination des jeunes. C’est notre grand principe auquel on ne dérogera pas. On veut former nos jeunes pour qu’ils arrivent en équipe première. Lasne-Ohain doit être un endroit de bonheur, où il fait bon vivre et de se retrouver."

Président de la Ligue des Clubs, Raymond Willems a quant à lui parlé d’un "club que l’on connaît bien, dont la réussite n’est plus à démontrer, un club familial où il règne une bonne ambiance."

Échevine des Sports de la Commune de Lasne, Virgine Poncelet a ses filles qui ont joué à Lasne puis à Ohain. Elle a vécu de près la fusion pour parler du club comme d’ "un très gros paquebot dirigé de main de maître par Tanguy Lambillon et toute son équipe. L’occasion aussi de mettre en évidence le gros travail réalisé par le service travaux de la commune et de la vraie collaboration qui existe entre le collège et les dirigeants. Pour la Commune, c’est un plaisir de collaborer avec la RULO."