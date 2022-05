La Hulpe et l’ASUB visent la finale

En guise de préparation, le quinze la hulpois a clôturé la phase classique par un large succès (43-10) dans le derby contre l’ASUB Waterloo. "On voulait avoir quelques certitudes avant les play-off et les gars ont répondu présents, ce qui est bon pour la confiance. Mis à part la défaite à Soignies où l’on manquait un peu de rythme, le bilan est positif car on a terminé avec onze points d’avance, la meilleure attaque et la meilleure défense. Mais là, on remet les compteurs à zéro, on joue notre survie à chaque match et il nous reste deux finales à gagner."

Dans les rangs de l’ASUB, "on est passé complètement au travers à La Hulpe en commettant beaucoup de fautes individuelles, analyse l’entraîneur, Jonathan Grenon. Il y a eu une réaction après vingt minutes mais on avait déjà pris trois essais. Ça doit nous servir de leçon mais je pense que c’est entré dans la tête des joueurs. Après avoir conforté notre place en haut de tableau et maintenant qu’on est en demi-finale, on en veut plus."

L’équipe était en stage à Waterloo pour préparer son déplacement à Soignies (dimanche à 15h). "Ils sont habitués aux demi-finales depuis un moment et profiteront de nos moindres erreurs pour marquer. On devra donc être transcendé et se concentrer sur notre jeu. "