La roue n’a pas tourné pour les coureurs brabançons wallons à Walhain

On notait les présences de Félix Dopchie, Sean Bero, Grégory Carême, Robin Haubruge ou encore Jawad Aghyal. Contrairement aux épreuves du week-end pour les jeunes, ce jeudi, le vent était assez fort. À nouveau, le Royal Étoile Club Walhain a pu compter sur une petite cinquantaine de participants, un bon nombre dans la conjoncture actuelle.

Pas de chance pour le coureur de Beauvechain Sean Bero, victime d’une crevaison au plus mauvais moment. "Quand je parviens à rejoindre le groupe d’échappés, je crève… Et pas de chance, c’était à l’opposé d’où se trouvait sur le circuit mon vélo de réserve. Depuis le début de saison, je n’ai pas beaucoup de chances… J’ai été victime d’une grosse chute avec une fissure à la rotule, et là j’ai des difficultés avec ma formation française de Dunkerque (Dn1). Je recherche d’ailleurs une nouvelle équipe."

Pour Robin Haubruge, qui roule généralement dans les épreuves masters car il n’a que peu l’occasion de s’entraîner, le Perwézien a été lâché après 1h40 de course, ce qui reste plus qu’honorable dans sa situation. Il se classe 28ede l’épreuve juste devant Jawad Aghyal.

Félix Dopchie victime d’un malaise

Visiblement bien en jambes en début d’épreuve, le Chastrois Félix Dopchie a fait un malaise en course. Contacté en soirée, le Brabançon wallon se remettait lentement, avec la tête qui tournait encore bien après la course.

Quant au Chaumontois Grégory Carême, c’était un jour sans avec une douleur au genou suite à un choc ce mercredi… Il prend la 23eplace.

Au final, c’est Sander Rietjens qui s’impose devant Sven Noels et Axel De Lie (frère du coureur professionnel Arnaud De Lie chez Lotto Soudal). Dans le Top 10, on retrouve ensuite Thomas Demolder, Thismo Eraux, Clément Moreau, Niels Vandyck, Thomas Lehnen, Sven Verbeeck et Robin Toussaint.