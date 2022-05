TOURPES : Dulieu, Warmeos, Van Stalle, Huard, Clément.

GENAPPE : Leturcq, Craenembroeck, Scaillet, Dupont, Bosse.

Pour se rapprocher de Tourpes au classement, les Genappiens se devaient de réussir un résultat chez les Hennuyers, en tête de la série en nationale 2. Genappe est mené rapidement 2-0. Loïc Clément, excellent au fond chez les visités, s’était déjà distingué. Nicolas Dupont et Manu Scaillet au service égalisaient. Thomas Leturcq prenait son jeu à 3 partout sur un service fautif de Nicolas Dulieu à 40 partout. " Nous n’avons pas vécu une rencontre d’un excellent niveau. Antoine Huard nous a fait mal en frappant outre à 3 et 40-40. Il a récidivé alors que le marquoir renseignait 10-8 et 40 à deux encore. Entre-temps, les deux équipes s’étaient tenues sans vraiment élever leur niveau de jeu, si l’on excepte la bonne prestation au rectangle de Nicolas Dupont chez nous ", indiquait le délégué genappien, Hector Tubiermont.

Genappe menait 6-7 au repos et tenait la distance jusqu’à 9-8. Nicolas Dupont servait ensuite quatre fois hors des limites avant la outre de Huard au point décisif (11-8). Genappe s’accrochait à 11-9. Thomas Leturcq quittait le jeu alors que la tension était montée d’un cran en dehors du terrain. C’était donc 12-9. C’en était terminé pour Genappe qui perd sa deuxième place au classement au profit de Ninove. Tourpes s’envole en tête avec désormais cinq points d’avance sur Ninove et six points sur Genappe.