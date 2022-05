Les 308 joggeurs présents ont eu droit à la chaussée pour s’élancer avant de bifurquer pour prendre une nouvelle petite bosse qui s’en allait rejoindre le traditionnel parcours, même si l’enchaînement des difficultés, cette saison, était différent des autres éditions.

Comme pour les autres joggings actuellement, le Challenge du Brabant wallon subit lui aussi une forte baisse de présence à ses organisations. La proximité avec les 20 kilomètres de Bruxelles, qui se tiendront ce dimanche 29 mai, ne facilite pas les choses.

Du côté des présents, on notera que le podium final de la grande distance est composé de coureurs partis prudemment, voire pour Adrien Montoisy, très calmement.

Au final, Damien Dehu renoue avec la victoire sur le Challenge du BW, démontrant qu’il faut toujours compter sur lui. "Avec le retour des températures plus clémentes, je me sens bien mieux, souligne l’athlète du CABW. Je suis parti en me fiant au tempo d’Alexis qui est un bon baromètre pour le rythme. On a accéléré progressivement et finalement, je me suis extirpé. Je retrouve ma bonne forme et cela fait plaisir. Pas de 20 km pour moi, mais l’envie de faire un temps cet été sur 10 km. Ce second succès sur le Challenge du BW me fait plaisir."

Son dauphin n’a pas démérité, puisqu’Adrien Montoisy n’en est qu’à sa seconde course de l’année. "Cela fait trois ans maintenant que je ne cours quasiment plus. Là, j’avais fait Bousval et depuis deux mois, je m’entraîne plus sérieusement. J’ai pris un départ prudent car je manque de rythme. Au fil des kilomètres, j’ai pu accélérer. On a vraiment bataillé ferme avec Alexis Matthys et Oskar Willems dans les deux derniers kilomètres. Je suis satisfait car le parcours était vraiment cassant, il fallait sans cesse relancer! Je vais à présent tenter de récupérer avant de prendre part dimanche aux 20 km de Bruxelles avec le secret espoir de faire 1h10… Et puis, je ferai quelques manches encore, je tenterai un ou deux 10 km rapide cet été et j’ai l’envie de disputer un premier marathon à l’automne, si possible à l’étranger, sans aller trop loin pour autant."

À noter la nouvelle victoire de Dorothée Cupers chez les dames.