Cette saison est bien celle de Stéphanois

Le club alignait 7 équipes à l’époque. Il y en a 23 maintenant, et plus de 350 jeunes. "Le succès vient de la qualité de nos jeunes, mais aussi de nos entraîneurs, tous hyper motivés."

Coordinateur général du club, Benito Marchetto ne le cache pas. "On entretient une culture de la gagne. On nous critique car on vise la victoire avant tout mais seuls les succès permettent de conserver nos meilleurs jeunes. Sans IP, on stagne et les meilleurs s’en vont." Le club est partenaire du Sporting de Charleroi. Un plus évident, comme l’arrivée de Saïd Albahtouri comme coordinateur des seniors. "La saison prochaine, nous aurons des IP en U15,U16, U17 et U19. Les avoir, et surtout les garder, est une priorité. En sachant aussi que nos autres équipes qui évoluent en provinciaux, et même en régionaux pour certaines, font aussi des résultats."

Chose assez paradoxale, le club vient de perdre son label 2 étoiles "sans doute pour des détails et la perte de notre équipe de filles."

Mais rien d’inquiétant, au contraire d’un nombre de joueurs qui ne cesse d’augmenter. "Les demandes sont nombreuses et on doit refuser des joueurs chaque saison. Avec un seul terrain, on arrive à saturation et il nous en faudrait un second. C’est à l’étude et on patiente, en sachant que nous sommes situés à cheval sur les communes de Genappe et Court-Saint-Étienne, ce qui ne facilite pas les choses. Mais si on veut continuer à grandir, on a besoin de plus de place."