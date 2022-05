Cette saison est bien celle de Stéphanois

Le club alignait 7 équipes à l’époque. Il y en a 23 maintenant, et plus de 350 jeunes. "Le succès vient de la qualité de nos jeunes, mais aussi de nos entraîneurs, tous hyper motivés."

Coordinateur général du club, Benito Marchetto ne le cache pas. "On entretient une culture de la gagne. On nous critique car on vise la victoire avant tout mais seuls les succès permettent de conserver nos meilleurs jeunes. Sans IP, on stagne et les meilleurs s’en vont." Le club est partenaire du Sporting de Charleroi. Un plus évident, comme l’arrivée de Saïd Albahtouri comme coordinateur des seniors. "La saison prochaine, nous aurons des IP en U15,U16, U17 et U19. Les avoir, et surtout les garder, est une priorité. En sachant aussi que nos autres équipes qui évoluent en provinciaux, et même en régionaux pour certaines, font aussi des résultats."

Chose assez paradoxale, le club vient de perdre son label 2 étoiles "sans doute pour des détails et la perte de notre équipe de filles."

Mais rien d’inquiétant, au contraire d’un nombre de joueurs qui ne cesse d’augmenter. "Les demandes sont nombreuses et on doit refuser des joueurs chaque saison. Avec un seul terrain, on arrive à saturation et il nous en faudrait un second. C’est à l’étude et on patiente, en sachant que nous sommes situés à cheval sur les communes de Genappe et Court-Saint-Étienne, ce qui ne facilite pas les choses. Mais si on veut continuer à grandir, on a besoin de plus de place."

Les échos des finales

Retour gagnant pour la Ligue

Président de la Ligue des Clubs de Football du Brabant Wallon, Raymond Willems était content du déroulement de la journée des finales. "Je suis un président heureux avec un grand H. Les craintes que l’on aurait pu avoir il y a quelques semaines se sont vite estompées et félicitations aux dirigeants d’Orp qui ont répondu à l’attente. Il y a eu 400 spectateurs, ce qui est une très bonne chambrée vu la concurrence des tournois organisés dans la région. J’ai aussi vu de jeunes arbitres en action, dont deux très jeunes, et une dame chez les filles. Cela mérite d’être souligné. Pour la Ligue, on peut parler d’un retour gagnant après deux ans d’absence avec une grosse pensée pour Édouard Strojwas qui a loupé ses premières finales depuis 2003."

Des organisateurs comblés

Pour le nouveau comité du RFC Orp-Noduwez, mis en place depuis seulement quelques semaines, le défi d’organiser la journée des finales des Coupes du BW était de taille "mais le pari est réussi , apprécie Benoît Michielsens. On a pu compter sur l’aide de la Commune et de nombreux bénévoles et tout s’est bien passé. Je pense que l’on a prouvé qu’Orp était prêt à prendre un nouveau départ et ce sera encore le cas lors de nos prochains tournois."

Les résultats

U10

RCS Brainois – Genappe 7-1

U11

Ottignies – Jodoigne 1-2

U12

Grez-Doiceau – Incourt 8-0

U13

Rixensart – Stéphanois 1-2

U14

Stéphanois – Jodoigne 2-0

U15

Grez-Doiceau – Stéphanois 2-5

Dames

J o doigne– Lasne-Ohain 3-0