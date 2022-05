Un parcours qui fait découvrir les campagnes avoisinantes. Au cœur du peloton, on retrouvait un visage connu des… courses cyclistes. Le Walhinois Laurent Rentmeesters a, jusqu’à l’an dernier, multiplié les résultats dans les courses masters mais cette fois, une page se tourne. "Actuellement, je fais de la musculation et je cours aussi, confiait-il à l’arrivée. J’y ai trouvé pas mal de plaisir et je me prends au jeu depuis le début de cette année. J’épingle toujours un dossard, mais sur les courses à pied. Ici, à Blanmont, je ne connaissais vraiment pas le tracé mais j’avoue avoir bien aimé. Il y avait un bon mixte entre bitume et chemins de terre. Il y avait aussi les pavés, ce n’était pas aussi évident que cela."

Au final, le Walhinois prend une excellente neuvième place. "Cela reste fidèle à mes habitudes quand je regarde ma moyenne de course. Je suis satisfait car le parcours était quand même sélectif. Une fois sur les hauteurs, dans les campagnes, la longue ligne droite avec un vent de face qui était bien plus fort que je ne l’imaginais, cela faisait mal mais cela m’a aussi permis de faire le point sur la course avec une vue sur les adversaires. Et sur le final, avec la montée, là, je me suis souvenu de mes années vélos, et donc j’ai pu gérer mon effort."

Au sein du peloton, on retrouvait également Pitch Jonckers, le local. "Je me suis aligné à Blanmont et du coup, j’ai manqué pour la première fois une manche du Challenge du Brabant wallon. Mais je ne savais pas faire les deux, en plus j’ai des amis alsaciens qui m’ont rendu visite l’après-midi. J’ai donc couru la petite distance, un bon préparatif pour les 20 kilomètres de Bruxelles de dimanche."

Samuel Thiry s’impose sur la longue distance

Quant aux classements, Samuel Thiry l’emporte devant Tom Goudemant et Grégory Pick chez les messieurs, dans la grande distance où Stéphanie Paternostre gagne devant Valérie Wilmart et Romane Houssière chez les dames.

Pour la petite distance, François Dupont et Valentine Dehenain sont les heureux vainqueurs.