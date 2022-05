Arbitre: K. Clerkx

Cartes jaunes: Weuts, Van Den Buijs, De Wilde, Debole, El Omari, Manoka.

Buts: Garlito (0-1, 92')

LYRA-LIERSE: Sterkens, Struyf (61' Van Goylen), Vets (90’Smits), Kil, Adesenya, Lambrechts, Weuts, Van Den Buijs, Schaessens, De Wilde, Peffer.

TUBIZE-BRAINE: De Bie, Patris, Michel (100' Migliore), Lkoutbi (198' Van Onsem), Garlito (117' Meddour), Aarab, Debole (75' Manoka), Javorina, Deliboyraz, El Omari, Afallah.

Si la première mi-temps fut à l’image de la manche aller de dimanche dernier, équilibrée, fermée, disputée, intense dans les duels et offrant peu d’occasion de but de part et d’autre, Mohamed Bouhmidi a sans doute trouvé les bons mots durant la pause.

En effet, ce sont onze guerriers qui seront remontés sur le terrain du côté des Blanc et Or et qui auront totalement étouffé leurs adversaires. Des temps forts que les Brabançons ne parviendront cependant pas à concrétiser, obligeant Thomas De Bie, le portier tubizien, à sortir le grand jeu à trois reprises à seulement dix minutes du terme.

C’est seulement au cours des prolongations, que Garlito, armé de son expérience et de sa roublardise, piégera le gardien local qui posera le ballon au sol et tardera à le dégager, pour finalement retrouver le cuir au fond de ses filets!

La fin de la rencontre fut ensuite gérée de mains de maître par des Tubiziens qui auront vaillamment mérité cette qualification pour la finale du tour final vers la D1 Amateurs et qui pour le plus grand plaisir de leur coach, auront sorti leur plus gros match de la saison! " On a livré la rencontre parfaite! On parle souvent de match référence dans une saison, ce jeudi soir c’était le nôtre! Ce fut à nouveau une rencontre très engagée, mais grâce à notre organisation et notre sérieux, nous n’avons pas vraiment été mis en difficultés. À la mi-temps, avec le staff, on avait vraiment le sentiment que nous allions prendre le dessus et cela s’est concrétisé! "

Une victoire que les Tubiziens auront fêtée ce jeudi soir, avant de se reconcentrer pour la prochaine rencontre qui aura déjà lieu ce dimanche du côté de Mandel, barragiste de Nationale 1. " Il faut bien savourer ce que nous venons de réaliser. On sait qu’il reste encore un petit effort à fournir pour pouvoir monter, et aujourd’hui on a réalisé qu’on était capable de battre n’importe quelle équipe. "