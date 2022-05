Play-down: le Wash finit en beauté

Déjà relégué, Waterloo a gagné son dernier match face à Tournai, 29-26. « On a livré une très belle première mi-temps, indique Vincent Lejeune. Après avoir mené de 9 buts, on s’est laissé rattraper, mais on a eu quelques coups du sort en notre faveur, ce qui nous a permis de souffler dans les cinq dernières minutes. »