Pascal Pilotte: «Une belle occasion de continuer à apprendre»

Ce rôle de T2, c’est une nouvelle casquette que va découvrir celui qui a été coach principal dans plusieurs clubs. "C’est une nouvelle fonction que je vais découvrir et ça me motive. Mais que ce soit T1, RTFJ ou T2, ça reste le même langage. Je vais aussi découvrir le monde semi-professionnel au sein d’un club qui vise à moyen terme de monter encore d’un échelon."

Rejoindre la Nationale 1, au sein d’un club qui se veut ambitieux pour le futur, il s’agit d’un sacré bond en avant pour Pascal Pilotte. "Ce sera une nouveauté pour moi, même si j’ai déjà connu le monde de la Nationale 1 lorsque j’étais RTFJ à Tubize. Là-bas, j’ai collaboré avec Laurent Demol qui était en charge de l’équipe première, nous avons discuté plus d’une fois football, ce qui m’a permis de beaucoup apprendre. Je gérais également les U21 et je faisais les analyses vidéos de l’équipe première. C’est un monde qui m’est donc familier, même si cette fois la mission sera plus large."

C’est donc aussi la fin d’un chapitre de deux années passées à Braine. "Sur papier, ce rôle de RTFJ à Braine me semblait intéressant. Braine est un club extraordinaire, la plus grosse structure en Brabant wallon mais du coup, je me suis surtout retrouvé dans un rôle administratif. Le terrain me manquait et puis cette opportunité à Rupel Boom s’est présentée au bon moment."

Une opportunité qu’il espérait secrètement voir se présenter un jour. "Quand je me suis lancé dans les cours pour obtenir le diplôme UEFA A, c’était aussi pour ne pas devoir refuser une opportunité comme celle qui vient de se présenter à moi."