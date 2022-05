Le gratin brabançon réuni à Waterloo

Sur le plan sportif, sept équipes masculines et féminines seront de la partie. Chez les hommes, Tubize, Waterloo, Perwez, United Brussels et Kraainem se disputeront la victoire. "Toutes les divisions sont confondues et il y aura trois buts d’avance pour les équipes évoluant une série en dessous. Toutes les équipes vont se rencontrer entre 10h et environ 16h30, et un classement déterminera le vainqueur. Cette formule est plus conviviale qu’avant où la victoire se disputait en matches aller-retour. Sur l’ensemble de la journée, il y aura donc une dizaine de matches qui seront relativement courts, soit 20 à 25 minutes, pour permettre à chacun de faire tourner son effectif et ne pas devoir attendre deux heures avant de rejouer."

Un match de gala

Du côté féminin, seules deux équipes seront présentes. Waterloo, deuxième en D1 LFH, et United Brussels, quatrième en D2, disputeront un match de gala sur le coup de midi. "Nous n’avons plus que trois équipes actives en Brabant depuis le retrait de Tubize, et le Brussels a déclaré forfait en raison d’un manque de joueuses. Les filles joueront donc un seul match de deux fois vingt minutes."

Pour le club waterlootois, "accueillir un événement de cette ampleur est très important. Pas seulement parce qu’on va retrouver les copains et les copines mais comme l’organisation est à notre charge, les recettes bar seront pour nous. Cela nous fera un petit bénéfice non négligeable en vue de la saison prochaine."