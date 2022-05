Alors que les deux équipes ont partagé l’enjeu au stade Leburton (1-1), la RUTB a toutes les raisons d’y croire, d’autant plus, comme l’explique Thomas De Bie, le portier Blanc et Or, pas mal d’enseignements du match aller peuvent être exploités pour bien préparer la partie. " Dimanche, on a livré une bonne partie, solide, sérieuse et aboutie. C’est certain qu’en y repensant maintenant, le but encaissé sur ce corner est regrettable, mais on ne doit plus y penser. Avec l’arrêt de la règle du but inscrit en déplacement, cela ne pèse plus vraiment dans la balance. De plus, dans le jeu, nous n’avons été mis en danger uniquement sur phase arrêtées. C’est donc quelque chose que l’on peut facilement corriger. Il n’y a rien de mal fait, tout reste possible et ouvert et on doit croire en nous, en notre force et en nos capacités. "

Alors que la RUTB est restée au repos pendant plus de deux semaines avant d’affronter le Lierse ce dimanche, c’est, selon Thomas De Bie, cette fraicheur qui pourrait faire la différence. " On sait que le Lierse a disputé trois rencontres en plus que nous sur ces deux dernières semaines, c’est un paramètre qui peut jouer en notre faveur. La concentration et le métier seront eux aussi primordiaux que pour émerger dans cette rencontre. Dans le jeu les deux équipes se valent, tout se jouera sur des détails. Lors de la rencontre aller, on a eu du mal à construire et à garder le ballon. Face à cette équipe aussi athlétique et physique, on doit poser le ballon, jouer au sol et exploiter les espaces pour faire bouger leur bloc. Ils ont une défense assez lente, à nous d’en profiter. "

Mais la RUTB peut s’attendre à un accueil chaleureux du côté de Berlaar ce jeudi. En effet, les Lierrois s’étaient déplacés en masse au Leburton il y a quelques jours, de quoi donner un avant-goût de l’ambiance qu’il risque d’y avoir ce jeudi. Le genre d’ambiance que Thomas De Bie apprécie. " C’est vrai qu’ils se sont déplacés en nombre, ça va être chaud! Mais je reste convaincu que nos supporters feront ce qu’il faut pour nous pousser vers cette finale! "

TUBIZE-BRAINE: De Bie, Javorina, Rebere, El Omari, Manoka, Nerinckx, Tardio, Mukendi, Le-Mercier, Patris, Azzouzi, Lkoutbi, Javorina, Garlito, Aarab, Van Onsem, Debole, Michel, Migliore, Taroli, Afallah, Deliboyraz.

Observations: Légèrement blessé en cé début de semaine, seul Migliore est incertain pour la rencontre.