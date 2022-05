Mais tout cela n’est rendu possible sans la mobilisation de bénévoles. C’est pourquoi René Mathy, l’organisateur, lance un appel pour ce jeudi de l’Ascension, date à laquelle le RECW organise une course pour les élites sans contrat et espoirs. "Nous avons de plus en plus de difficultés à trouver des gens pour venir aider, souligne l’organisateur. Notre club a toujours composé avec les anciens du village pour réaliser nos organisations mais au fil des ans, forcément, certains nous quittent, et derrière, nous avons du mal à trouver des remplaçants. Pour ce jeudi, il nous faut d’ailleurs encore trouver des signaleurs, sans qui une course cycliste n’est pas possible."

La sécurité doit en effet être assurée à chaque carrefour, c’est une condition sine qua non. "Avec le fait que ce jeudi 26 mai est un jour férié, nous avons plus de mal que d’ordinaire à trouver du monde. Je lance donc un appel à qui est disponible pour venir nous aider ce jeudi!"

Quant à la course, les élites, ils en découdront dans le 25eGrand Prix Superette Louis Delhaize – Tilman pour 19 tours de 6 kilomètres avec une distance totale de 114 kilomètres. Cette épreuve est la première manche d’un challenge richement doté avec le Grand Prix Léon Robert le dimanche de Pentecôte. Le départ est fixé à 15 heures.

Pour toute aide ou renseignement, il y a lieu de contacter le Royal Étoile Club Walhain au 010655293 ou au 0470585955 ou encore par mail via mathyrene.etoileclubwalhain@gmail.com.