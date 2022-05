Une paire brésilienne championne de Belgique de teqball à Wavre

La fédération belge de teqball a été créée il y a un an. Elle est présidée par Jonathan Rucquoy, par ailleurs directeur du service des sports de la Ville de Wavre. " Nous avons commencé à développer la discipline en décembre 2021. Notre équipe nationale a participé à la Coupe du monde 2022. La discipline est inscrite aux Jeux européens en 2023 et la fédération belge y enverra une équipe. Nous avons actuellement quatorze clubs en fédération Wallonie/Bruxelles, cinq dans le Namurois, quatre dans le Brabant, trois dans le Hainaut et un à Bruxelles. Notre siège social est établi à Wavre. Le club de Wavre compte 25 membres, c’est le plus gros de la fédération ", explique Jonathan Rucquoy.

Jonathan Coquelle, secrétaire du club de Wavre, est actuellement le meilleur joueur belge. C’est d’ailleurs ce dernier qui a importé le sport en Belgique. " J’aime les sports fun. J’ai joué au beach-soccer. J’ai découvert le teqball sur internet. J’ai organisé des tournois et j’ai commencé à participer à des compétitions internationales. À Wavre, nous organisons des entraînements tous les lundis au complexe sportif de 20 à 22h. L’accès est libre, tout le monde peut essayer ", souligne Jonathan Coquelle.

Une paire brésilienne victorieuse

Le championnat de Belgique a rassemblé dix équipes de doubles messieurs dimanche au centre sportif de Wavre. " C’était une première. La compétition était ouverte aux affiliés et aux non-affiliés."

Elle était dotée de 1000 € de price-money. Les matches se jouent en deux sets gagnants. La première équipe à marquer douze points gagne le set. Sauf en cas de troisième set: il faut alors deux points d’écart pour s’imposer.

Les équipes de doubles messieurs étaient réparties en deux poules. Jonathan Coquelle y participait avec Blaise Baillet. La paire wavrienne faisait partie des favorites. " Il y a une paire brésilienne assez forte dans l’autre poule" , observait Jonathan Coquelle dès les éliminatoires.

C’est effectivement face aux Brésiliens que l’équipe wavrienne s’est retrouvée en finale. " La paire brésilienne nous a battus en finale, 14-12 dans le troisième set ", indiquait Jonathan Coquelle.