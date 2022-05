D2 ACFF: La relève est assurée à Rebecq

Ces derniers jours auront quelque peu terni l’excellente fin de saison des Rouge et Blanc, mais Christian Torfs, directeur sportif de la RUS, souhaite davantage garder en mémoire l’apothéose et les scènes de joie à l’issue de la rencontre face à Tubize-Braine il y a deux semaines, plutôt que l’extra sportif. "Nous avons débuté la saison avec plusieurs points d’interrogations quant à l’état physique de certains de nos joueurs suite à ces quasi deux ans d’arrêt, souligne le directeur sportif rebecquois. Si notre saison a plutôt bien commencé, nous avons été vite rattrapés par les pépins physiques que nous redoutions. On a souvent dû composer avec un noyau restreint et un grand nombre d’absents. Il était dès lors difficile de trouver une régularité et une constance dans les résultats. En fin de parcours, on peut se montrer satisfait de notre saison. Le tour final était clairement l’objectif, et nous y sommes parvenus, ce qui est une grande première dans l’histoire du club. Si je veux faire la fine bouche, je dirai que nous aurions pu glaner cinq ou six points de plus que les 49 récoltés."

Rebecq est fier de «ses gamins»

Une saison, faite donc de hauts de bas, principalement en raison des blessures et absences au sein du noyau qui auront clairement eu pour conséquence un manque de régularité dans les résultats, mais qui auront surtout permis aux jeunes pousses de se révéler, comme l’apprécie Christian Torfs. " De chaque situation négative, il est important d’en tirer du positif. Et si on fonctionne avec cette logique, on peut se dire que les nombreuses absences au sein du noyau nous aurons permis de lancer nos jeunes peut-être plus tôt que prévu. Nous avions identifié plusieurs joueurs que nous voulions lancer au cours de la saison, et les circonstances ont fait qu’ils ont dû jouer plus que prévu. La grande satisfaction est que ces jeunes ont pleinement répondu présents et nous ont prouvé que nous avions bien fait de penser à eux pour le noyau. Quand on voit ce que Contino, Mpumbulula et Vervondel sont déjà parvenus à livrer au niveau des prestations, on ne peut qu’être fier de nos gamins, d’autant plus que le vivier est encore grand. C’est l’une des grandes satisfactions de notre saison. "

Un vrai travail d’équipe

Toujours au rayon des satisfactions, le directeur sportif souhaite aussi mettre en avant le staff, son travail et surtout la symbiose dans laquelle il est effectué. On le sait, il y a douze mois maintenant, le club annonçait le retour au poste de T1 de Luigi Nasca, obligeant ainsi Dimitri Leurquin à réendosser un rôle d’adjoint au détriment de son poste de coach principal. Si certains observateurs pensaient que ce remaniement aurait pu causer des tensions, force est de constater, selon Christian Torfs, que tout roule. " Dimitri est un vrai pro et un grand gentleman. Dès le retour de Luigi Nasca, Dimitri a su retrouver son poste de T2. La force de ce staff, avec Jean-Marc Thielemans, coach des gardiens, est qu’ils travaillent tous les trois, main dans la main, et que chacun sait pertinemment ce qu’on attend de lui. La parfaite entente entre ces trois hommes et la sérénité qui en ressort se ressentent aussi sur le terrain et auprès des joueurs. "