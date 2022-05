Un All Star Game qui a tenu ses promesses

Dispatchée entre un tournoi U14 régionaux et des matchs de 3X3, la journée s’est terminée par le All Star Game. L’ancien président aurait aussi apprécié le coaching des arbitres de demain par la Commission de Formation des Arbitres (CFA).

Chez les Dames, prouvant le ‘step’magistral entre la Provinciale et la Régionale, la sélection P1 de Guy Despretz a eu très peu voix au chapitre face à la sélection SWISH (dirigée par le coach Thys) qui comprenait la fine fleur de joueuses régionales (Barme, Dochez, Vandesteene, Vermylen):47-78.

Chez les Hommes, menée par des snipers redoutables (Allouchi, Crevecœur, Harden, Ona Embo) et l’expérience des Jedaoudi, Minnen et Neskens, la sélection P1 l’a emporté 95-80 face à une sélection de R2 moins concernée. Il faut dire que le duo Chekaba – Sempels avait pris sérieusement la joute amicale avec briefing d’avant-match et un temps mort au bout de cinq minutes: "Dites les gars, vous êtes venus pour vous amuser ou pour gagner ce match?" , avait pointé Boualem Chekaba.

"J’avais un peu peur au départ avec notre équipe , confiait Joël Minnen, le doyen de ce ASG. On avait énormément de talents offensifs dans nos rangs. Comme c’est un match exhibition, je craignais qu’on shoote trop vite et que la balle ne circule pas. C’est tout le contraire qui s’est produit. Le cuir a été partagé. Tout le monde s’est donné à fond et a profité du match. Cela fait du bien un événement pareil après deux saisons marquées par le Covid."

Sur les rotules après son marathon au niveau de l’organisation, David Neys peut savourer la réussite de l’événement qu’il n’a eu de cesse de tirer. Le G.O. a récolté de nombreux commentaires positifs avec chaque fois la même conclusion: "A l’année prochaine."