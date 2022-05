Arbitre: Letellier A.

Cartes jaunes: Michel, Aarab

Buts: El Omari (1-0, 22', sur pen.), Peffer (1-1, 75')

TUBIZE-BRAINE: De Bie, Patris, Michel, Lkoutbi (83' Van Onsem), Migliore (90' Mukendi), Taroli, arlito (90' Butera), Aarab (75' Debole), Javorina, Deliboyraz, El Omari.

LIERSE: Sterkens, Balbi (43' Struyf), Vets, Kil, Adesenya, Lambrechts, Weuts, Van Den Buijs, Schaessens, De Wilde, Peffer (81' Van Goylen)

Ce dimanche après-midi, la RUTB, après deux semaines d’arrêt, regoûtait aux joies du terrain lors de cette demi-finale du tour final pour l’accession à la D1 amateurs.

Opposés au Lyra-Lierse, la tâche n’allait pas être simple pour les Blanc et Or, qui davantage habitués au football francophone, allaient devoir se mesurer à la rigueur et à l’impact, caractéristiques du football néerlandophone.

Et cette manche aller ne dérogera pas à la règle. Si le premier quart d’heure est placé sous le signe de l’observation, c’est peu avant la demi-heure que le serial buteur de la RUTB, Ismaël El Omari, mettra les siens aux commandes grâce à un pénalty converti, suite à une faute de main. Un avantage mérité, tant les Brabançons auront su bousculer et mettre en difficultés leur adversaire du jour.

La seconde période verra le scénario s’inverser puisque les Lierrois prendront le dessus tant dans les duels que dans le jeu. Alors que les Tubiziens reculeront de plus en plus, c’est finalement sur phase arrêtée que les visiteurs reviendront au score.

De quoi frustrer quelque peu le coach tubizien, Mohamed Bouhmidi: " Ce but encaissé est vraiment dommage et était surtout évitable. On savait que le Lierse marque souvent sur phase arrêtée et nous connaissions la phase sur laquelle ils ont marqué. C’est un peu frustrant d’autant plus que nous avions travaillé là-dessus. Maintenant, il n’y a rien de mal fait, que du contraire. Nous avons prouvé, principalement en première période, que nous avions les armes et les forces que pour bousculer cette équipe. Ce score est totalement logique. Nous étions très bien en place, on a bien bougé cette équipe. On doit corriger certains détails, comme ne pas évoluer aussi bas que ce nous avons fait en seconde période. Mais on ira là-bas sans pression, sans se prendre la tête pour simplement donner le meilleur de nous-mêmes. "