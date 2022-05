Sous une météo idéale pour la pratique de la discipline, les joggeurs avaient droit à un parcours sélectif mais de toute beauté avec des passages dans les bois environnants et dans les campagnes où les vues étaient plus belles les unes que les autres. Au départ, Marcel Denis a demandé une minute de silence en hommage à l’ancien Orpois Laurent Némegaire, décédé lors d’un trekking en Écosse. L’homme avait organisé l’Orpoise et avait en son temps fait partie du Challenge.

Quant à la course, on a assisté à une véritable démonstration de Romain Paul, une semaine avant les 20 kilomètres de Bruxelles dont il avait pris la quatrième place l’an dernier. Sur ses terres d’entraînements, le Chaumontois des JTP Blancs Gilets n’a pas laissé la moindre chance à la concurrence puisqu’il l’emporte avec près de deux minutes d’avance sur Alexandre Heuninck alors qu’Alexis Matthys s’empare de la dernière marche sur le podium.

Pour la petite histoire, le dixième joggeur classé est à près de… 9 minutes!

Du côté des féminines, les traditionnelles dames avaient visiblement fait l’impasse, et c’est Nicole Desille qui, avec sa 24e place au scratch, s’impose. Elle devance de près de…. 10 minutes sa dauphine Xin Fang alors que Florence Debelle termine pour sa part troisième dame.

Il y avait également une épreuve sur la petite distance où une féminine s’est largement imposée. Marie-Laure Noé a en effet maté les garçons avec 2'50 d'avance sur le second de l’épreuve, Laurent Vigny, alors que pour les messieurs, Erik Utens termine second et Sébastien Cnoquart troisième.

Pour le podium dames, Alix Legros et Isabelle Dispa s’assurent les secondes et troisièmes positions. Les écarts démontrent combien le tracé a été difficile, ce qui n’empêchait pas les participants présents d’être satisfaits d’eux-mêmes. Quant aux absents… comme dit l’adage, ils ont eu tort de ne pas avoir rejoint Heze ce samedi.