Teo fait ses premiers pas sur le terrain à l’âge de 7 ans. Très vite, il rejoindra les académies de jeunes du club emblématique du PAOK Thessalonique, protagoniste du basket européen des années’90 (deux titres européens sur quatre finales pendant cette décennie). Teo y fait ses armes jusqu’à ses 18 ans, mais y subit coup sur coup deux graves blessures au genou, qui auront raison de sa carrière de joueur alors qu’il commence à faire ses preuves en quatrième division grecque.

Débute alors un nouveau chapitre pour lui, celui d’entraîneur qu’il entamera dès l’âge de 19 ans. Après un passage de quatre ans dans un petit club local, il retourne au PAOK pour coacher des équipes de jeunes, avant de se lancer dans l’aventure "seniors", en reprenant une équipe Dames, et en coachant les hommes jusqu’en troisième division grecque.

En 2020, il rejoint un autre club de renommée européenne, l’Aris Thessalonique (trois coupes d’Europe remportées et trois participations consécutives au Final Four de l’ancêtre de l’Euroleague de 1988 à 1990), où il s’occupera de la formation "petits ballons".

En milieu de pandémie, l’heure vient pour Teo de suivre son épouse relocalisée à Bruxelles pour la poursuite de sa carrière. " J’ai rapidement eu des contacts avec l’École européénne et c’est comme cela que j’ai débuté le coaching en Belgique ", explique-t-il.

Thodoris Alexandridis y fait ses preuves quotidiennement avec les jeunes et moins jeunes, comme en témoignent ses résultats, avec, entre autres, une demi-finale de play-off avec la P2 du club.

Conscient du potentiel du coach, le club de Nivelles s’adjugera ses services, où, en parallèle à son poste à l’École européenne, il reprendra les U21 régionaux du club aclot ainsi que la Régionale 2. Le coach hellène qui rêve de coacher un jour en France ou en Espagne, devra donc patienter un peu, et faire connaissance avec le Brabant wallon en attendant.

L’homme derrière le coach

Derrière le masque du coach strict et sévère que l’on peut croiser aux abords des terrains, on découvre une personnalité assez calme et sympathique. Jeune papa d’une petite fille de 2 ans, Teo consacre beaucoup de temps à sa famille, et à d’innombrables balades à la découverte de la Belgique.